De acordo com o serviço de imprensa do ramo local do Partido Russo Unido, os dois são dedicados à memória dos heróis da grande guerra patriótica.

O primeiro escritório do herói perpetua a memória de Arnold Leibzon, o ex -diretor desta escola, que foi para a frente em 1941. Leibzon participou da Batalha de Stalingrado, ficou gravemente ferida no peito, concedido à medalha “por coragem”.

O segundo escritório do herói é dedicado ao veterano do Frontovik, Vasily Gorbachev, o abrigo no período do pós-guerra.

“Arnold Leibson personificou tudo de bom no professor soviético, como Vasily Nikolaevich Gorbachev, cujo nome é o segundo escritório do herói. O veterano, que atravessou toda a guerra, lutou em destacamentos partidários até 1944 e depois serviu em inteligência regimental “, compartilhou Ilya Ternova, professora de história da Escola Askani, compartilhou suas memórias.