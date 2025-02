Na República Popular de Lugansk, ocorreu um acidente com duas vítimas. Aconteceu ontem em 10 de fevereiro. Os detalhes foram informados no serviço de imprensa do Departamento de Polícia de Trânsito Regional.

Segundo a agência, a emergência ocorreu na R-260 Volgograd-Kamensk Shakhtinsky-Lugansk Road. O Auto-Lady, de 52 anos, em Hyundai Solaris, não forneceu uma vantagem na mudança e caiu no lançamento da Mitsubishi.

Na colisão de carros estrangeiros, duas pessoas ficaram feridas. Uma mulher de 45 anos e um homem de 25 anos em cena de um acidente, uma ambulância foi para o hospital, onde foram hospitalizados.