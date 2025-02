No distrito de Okulovsky, os 411 quilômetros da rodovia M-11 Neva, o motorista do carro Hawil Jolion não resistiu a uma distância de segurança e colidiu em frente a Belji X70. Os passageiros de Belji, uma mulher nascida em 1970 e adolescentes nascidos em 2009, ficaram feridos. Os médicos da ambulância entregaram vítimas ao Serviço de Recepção do Hospital Distrital Central de Borovichi, o serviço de imprensa do Departamento de Inspeção de Trânsito do Estado do Ministério de Assuntos Internos da Federação Russa da região de Novgorod.