No distrito de Rybinsky, os moradores reclamam da invasão de pescadores

Os moradores das aldeias localizados na costa do reservatório de Rybinsk estão indignados pelo comportamento dos pescadores que vêm de Rybinsk para a pesca no inverno. Em particular, os habitantes da vila de Ivanovo.

Os próprios pescadores, que estão sentados no gelo, não são chatos. Mas o carro que eles têm descaradamente e ignorando todas as regras são colocados diretamente na área costeira, causando indignação. Muitas ligações com exortações para os pescadores não ajudaram. E por qualquer motivo, os moradores não podiam ir à polícia.

Os aldeões desesperados publicaram um vídeo no qual mais de cem carros na costa, perto da borda do gelo

“Gostaria de relatar criminosos maliciosos (pescadores) que organizam um estacionamento no reservatório de Rybinsk, na vila de Ivanovskoye. Não poderíamos passar pela polícia, queremos colocá -la na rede em todos os grupos. Entendemos tudo, a pesca é uma espécie de respingo e, depois da semana de trabalho, temos que descarregar de alguma forma. Mas vamos fazer isso de acordo com as regras. É uma área de guarda natural. Leve o carro até o local e passeie em lugares bonitos e pitorescos. E um grande pedido para não nublar! », – Os residentes de Ivanovsky apelam.

A propósito, ninguém cancelou a proibição de gelo no reservatório de Rybinsk.