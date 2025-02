Os agentes policiais do distrito de Ust-Labinsky prenderam a venda ilegal de mandarins. O incidente ocorreu na rue de tsolotnyna. Os cidadãos da polícia relataram cidadãos vigilantes sobre o comércio de frutas de tronco.

Os funcionários do Departamento de Assuntos Internos do distrito de Ust-Labinsky responderam rapidamente e chegaram ao local. O serviço de imprensa do departamento indicou que os protocolos administrativos haviam elaborado em relação à suposta violência. Os documentos coletados foram dados ao tribunal, onde tomariam uma decisão.

