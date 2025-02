No Egito, a primeira tumba do faraó foi aberta em 100 anos. Tutmos II foi enterrado nele

Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito anunciado Em 18 de fevereiro, os arqueólogos do Reino Unido e do Egito abriram o túmulo de Tutmos II – faraó de, que é seu próprio Egito antigo por volta de 1500 aC na Necrópolis. Este é o primeiro túmulo do faraó, descoberto desde que a tumba de Tutankamun foi descoberta em 1922, disse que o ministro do Turismo e Antiguidades do Egito, Sharif Fathi.

A entrada para o corredor principal da tumba foi encontrada perto de Luxor (você antiga) em outubro de 2022. Inicialmente, os cientistas sugeriram que a tumba pertence a um dos membros da família real da dinastia XVIII. Isso foi indicado pelo fato de que o túmulo da rainha Hatshepsut, esposa e irmã consolidada Tutmos II, que sucedeu no trono após sua morte, bem como o túmulo de sua esposa Faraó Tutmos III, filho de Tutmos II, estava por perto.

No entanto, novas escavações nos permitiram determinar que a tumba pertence ao Faraó Tutmos II. Isso indica os objetos encontrados – acima de tudo, os fragmentos do VRCA Alabast com os nomes do falecido Tutmos II e sua esposa, a rainha Hatshepsut. Além disso, os arqueólogos descobriram fragmentos dos móveis funerários do faraó, que se tornaram a primeira descoberta desse tipo – nenhum móvel funerário tutmos II foi encontrado anteriormente. Entre os fragmentos descobertos estão os restos de gesso com inscrições azuis, bem como as parcelas do “livro am-duat”-o texto do teclado do antigo Egito associado aos túmulos reais.

Logo após o funeral do Faraó, Tutmos II aconteceu, uma inundação, que danificou seriamente o interior da tumba. Os pesquisadores descobriram que, após o dilúvio, o conteúdo da tumba havia sido transferido para outro lugar.

A múmia de Tutmos II foi encontrada na necrópole favan no cache de Deir el-Bahri, inaugurada em 1881. Havia dezenas de restos humanos mumificados, incluindo o faraó Thutsays III, Rede I, Ramsés II e Ramsés III, no cache Ele escreve N+1. O ponto de partida do enterro de Tutmosa II permaneceu desconhecido.

Quase nada se sabe sobre Thutmos II. Os cientistas até argumentam pela duração de seu reinado: alguns acreditam que ele governou cerca de três a quatro anos, o segundo é superior a 14 anos. Como declarado Chefe da parte britânica da missão, diretor do estudo do estudo do novo reino de Pierca Literland, descobriu que a tumba é pouca conversa sobre a vida de Thutmos II. “No entanto, ela nos diz que ele foi enterrado por Hatshepsut, não seu filho, o filho Thutmos III. Os reis foram obrigados a enterrar seus antecessores”, disse ele mais tarde.

