No estabelecimento de ensino mais antigo de Alchevsk, um complexo esportivo será construído

Como parte do Alchevsk Collegium n ° 1, nomeado em homenagem a Christina Alchevskaya, uma nova instalação esportiva aparecerá em breve. De acordo com a administração local, o complexo esportivo do estabelecimento educacional será construído com muitos pedidos de pais e alunos. O fato é que o edifício construído no início do século XX não significava a presença de terras esportivas. Agora, todas as aulas de educação física são realizadas apenas nas paredes da escola.

De acordo com o plano geral desenvolvido, um complexo esportivo de tipo aberto será erguido no quintal do estabelecimento de ensino, onde os alunos podem praticar esportes durante a temporada quente.

Além dos estudantes universitários, estudantes da escola secundária de Alchevsk n ° 3 nomearam Nikolai Babanin, bem como todos os caras que vivem nesta área, também poderão se envolver neste site.