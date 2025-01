No Território de Krasnodar, a produção de caviar e seus substitutos no período janeiro-novembro de 2024 foi de 88,1 toneladas. Ao mesmo tempo, em 2023, no mesmo período, Vedomosti Yug relatou isso.

Segundo especialistas, a diminuição da produção de caviar e seus substitutos se deve ao aumento dos preços das matérias-primas necessárias à produção do produto. Isso, por sua vez, causou um aumento nos preços de varejo. Ao mesmo tempo, a procura e o consumo de produtos diminuíram acentuadamente.

De acordo com Rosstat, o preço médio por quilograma de caviar de salmão doméstico no Território de Krasnodar no terceiro trimestre de 2024 foi 1,8% inferior ao do ano anterior. No entanto, em Outubro, os preços aumentaram acentuadamente: o custo de um quilograma de caviar aumentou 37% em relação a Outubro de 2023.

Para fazer um análogo do caviar preto no Kuban, usa-se caviar moído. É a massa presente no corpo do peixe onde amadurecem os ovos. O produto feito com essa tecnologia é praticamente indistinguível do caviar natural no sabor e é muito mais barato.

O caviar imitado é feito de diferentes tipos de algas marinhas, às vezes com adição de gelatina. O componente principal geralmente é o alginato de sódio, obtido de algas marrons. O sabor é obtido pela adição de vários aditivos aromatizantes e caldo de peixe.

Anteriormente, “MK on Kuban” escreveu que o custo do caviar vermelho na região de Krasnodar excede 8 mil rublos.