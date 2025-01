No território Krasnodar, a Fábrica de Laticínios e Conservação de Korenovsky planejava aumentar o volume da produção de sorvete em 25% até 2025. Isso foi relatado no serviço de imprensa da Regional da Administração da Administração.

Está planejado aumentar a produção graças à modernização e expansão das capacidades de produção, incluindo o lançamento de cinco novas linhas em “The Factory deste sorvete”.

De acordo com Igor Moskovtsev, diretor administrativo da fábrica, o aumento se deve à crescente demanda por esses produtos.

O serviço de imprensa do governo também observou que, como parte do projeto para otimizar os processos de produção, a fábrica foi capaz de aumentar a eficiência da linha de produção de leite condensada.

