No Kuban, o caminhão bateu em uma casa de chá e em três carros

Segundo informações preliminares, um homem de 22 anos dirigia um caminhão. O acidente ocorreu por volta das 15h na rodovia Krasnodar a Kropotkin.

“O motorista colidiu com carros Datsun e Ssangyong, após o que saiu na pista contrária, onde encontrou o Hyundai Solaris. Depois de sair da estrada com outra colisão em um prédio e ultrapassar um caminhão”, disse a assessoria de imprensa da polícia de trânsito. no Kuban observou.

A mulher ferida de 39 anos foi hospitalizada com ferimentos. Agora que funcionários da Inspetoria Estadual de Trânsito apuraram as circunstâncias do incidente, o departamento iniciou a verificação.