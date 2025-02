No território de Krasnodar, um ligeiro aumento na doença da tuberculose foi registrado de acordo com os resultados de 2024. Isso foi relatado “Kuban” no Ministério da Saúde Regional.

Atualmente, mais de 2,5.000 residentes locais estão em tratamento em hospitais na região. Nos pacientes, há uma fase ativa de tuberculose. Além disso, aqueles que já concluíram uma aula de terapia estão sempre sob a supervisão de médicos em vez de residência.

Deve -se notar que mais de 4,5 milhões de pessoas que vivem no território do território de Krasnodar passam por diagnósticos preventivos a cada ano.

Antes, a MK no Kuban escreveu que, durante a semana passada, em janeiro, quase 3,5.000 casos de doença do ARVI foram registrados na região, 599 casos dos quais são influenciados pela gripe. Além disso, na maioria das vezes, a gripe está cansada de cidadãos não vacinados.