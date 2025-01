No lago Baikal caiu sob o gelo e abaixou um carro com pescadores

O acidente ocorreu hoje no distrito de Olkhonsky, na região de Irkutsk, informado No Departamento Regional do Ministério da Emergência.

Sabe -se que dois moradores da região de Angara começaram a pescar no carro UAZ e pararam de entrar em contato depois de um tempo. Os funcionários do Destacamento de Resgate Baikal iniciaram as pesquisas por falta. Eles encontraram algumas dezenas de metros da costa, não muito longe de Cape Ulan-Hada, Alsem. Aconteceu que o carro com pessoas caiu a uma profundidade de cerca de seis metros.

“Os corpos dos homens têm 41 anos e 65 anos na superfície e transferidos para policiais”, – – – – relatado O Headwalk Press Service na quinta -feira à noite.