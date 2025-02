Em Adygée, para os lugares das hostilidades, o tempo da Segunda Guerra Mundial descobriu restos humanos, um medalhão de caça, objetos pessoais e coisas. Os funcionários do Departamento de Investigação Regional do IC da Federação Russa participam de escavações na interação com os participantes do esquadrão de pesquisa “Região 01”. As descobertas fizeram Shengia perto de Aul.

Batalhas ferozes no distrito de Takhtamukai, na República, ocorreram em janeiro a 1943. Os soldados do Exército Vermelho conseguiram suplantar o inimigo do território ocupado e se aproximar da cidade de Krasnodar. No entanto, ambas as partes passaram por perdas pesadas. Até hoje, os restos de todos os defensores de sua terra natal não podiam encontrar e atualizar com as honras.

O trabalho de pesquisa continuará. Seus participantes também terão que estabelecer a identidade dos heróis, encontrar seus entes queridos e reaparecer os restos dos combatentes.

Anteriormente, a MK no Kuban escreveu que, na região 340, as expedições arqueológicas ocorreram na região em 2024.