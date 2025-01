No Mahakumbh 2025, devoto brasileiro diz ‘Estou procurando por Moksha’

Um devoto, que veio do Brasil para dar um mergulho na água benta e participar do ‘Shahi Snan’ no Mahakumbh 2025, disse na segunda-feira: “É incrível aqui, a Índia é o coração espiritual do mundo… A água está frio, mas o coração está cheio de calor.”

O devoto brasileiro Francisco disse que veio pela primeira vez à Índia em busca de Moksha. “Eu pratico Ioga e estou procurando por Moksha”, disse ele à agência de notícias ANI.

Mahakumbh 2025 Mahakumbh 2025 começou na segunda-feira, 13 de janeiro, quando 6 milhões de devotos já haviam dado um mergulho sagrado no Sangam às 9h30, de acordo com o governo de Uttar Pradesh. Espera-se que o evento religioso de 45 dias testemunhe a maior reunião humana de todos os tempos, com a participação de mais de 40 milhões de pessoas.

Devotos não apenas da Índia, mas de todo o mundo vieram ao Triveni Sangam no Prayagraj de Uttar Pradesh para dar um mergulho sagrado durante o Maha Kumbh Mela. Apesar das águas geladas durante o inverno frio, um grupo de devotos estrangeiros deu um mergulho no Triveni Sangam, a confluência sagrada dos rios Ganga, Yamuna e o ‘místico’ Saraswati.

Um devoto da Espanha expressou que se sentiu muito sortudo por ter dado um mergulho lá. “Aqui somos muitos amigos, da Espanha, do Brasil, de Portugal… Estamos numa jornada espiritual. Tomei banho santo e gostei muito; tenho muita sorte”, disse.

Enquanto isso, um devoto da Cidade do Cabo, na África do Sul, disse: “É tão lindo. “As ruas estão limpas, as pessoas são muito simpáticas e felizes… Praticamos Sanatan Dharm…”

Este ano, o Mahakumbh tem um significado adicional, pois cai durante um raro alinhamento celestial que ocorre apenas uma vez a cada 144 anos. O Maha Kumbh é comemorado após 12 anos e são esperados mais de 45 milhões de devotos para o evento. O Maha Kumbh terminará em 26 de fevereiro.

