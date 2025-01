No Mar Báltico, o cabo submarino foi novamente danificado – entre a Letónia e a Suécia

Um cabo submarino de fibra óptica pertencente ao Centro Estatal de Rádio e TV da Letónia (LVRTC) foi danificado no Mar Báltico na manhã de 26 de janeiro. Registrado Bem no centro.

Foram comunicadas interrupções no troço Ventspils-Gotland, entre a Letónia e a Suécia. Com base nos resultados da auditoria, o LVRTC acredita que fatores externos são a causa dos “danos significativos” ao cabo.

A empresa esclareceu que o cabo está a mais de 50 metros de profundidade e a natureza exata dos danos só poderá ser determinada após o início dos trabalhos de reparação. Eles começarão assim que for alcançado um acordo sobre a implantação do navio de reparos.

O LVRTC continua a fornecer rotas alternativas de transferência de dados. A empresa alertou que são possíveis atrasos na velocidade de transferência de dados, mas basicamente isso não afeta os utilizadores finais na Letónia. O LVRTC disse ainda que informou as autoridades responsáveis ​​sobre o incidente.

O primeiro-ministro da Letónia, Evik Silinya, convocou uma reunião dos ministérios e serviços responsáveis ​​relativamente aos danos nos cabos. Primeiro Ministro da Suécia, Ulf Kristersson declaradoO que ele apoia é uma “relação estreita” com o seu homólogo letão. Ele escreveu que a Suécia está a cooperar com a Letónia e a NATO e está a “dar um contributo importante” para a investigação do incidente.

Dois cabos subaquáticos de telecomunicações foram danificados no Mar Báltico, no meio do Comandante, um dos quais liga a Finlândia à Alemanha e o outro – a Suécia à Lituânia. A carga seca chinesa Yi Peng 3 foi suspeita de danos.

Em 25 de dezembro, outro cabo instalado entre a Estónia e a Finlândia falhou no Mar Báltico. No dia seguinte, os guardas de fronteira finlandeses prenderam o petroleiro Orao S, suspeito de danificar o cabo ao arrastar deliberadamente a âncora pelo fundo. De acordo com o Financial Times, o navio-tanque com bandeira das Ilhas Cook transportava petróleo da Rússia para o Egito.

Em 19 de Janeiro, o Washington Post, citando altos funcionários de três países, escreveu que os serviços especiais da Europa e dos EUA tinham concluído que os danos nos cabos no Mar Báltico foram um acidente e não o resultado de sabotagem intencional. A investigação, segundo as autoridades, não encontrou sinais de que os navios que puxaram âncoras ao longo do fundo do mar o tenham feito intencionalmente ou sob instruções da Rússia.

“Só agora entendemos o quão vulnerável é” A região do Báltico tornou-se o novo foco da guerra paralela entre a Rússia e a NATO, escreve o Wall Street Journal