No mar de Okhotsk, 300 pescadores derivando em um backup de gelo

O Ministério das Emergências do Território de Sakhalin é salvo por 300 pescadores presos no mar em um pedaço de gelo

O Departamento Regional do Ministério da Emergência do Território Sakhalin lidera uma operação para salvar 300 pescadores derivados no mar de Okhotsk em um bolo de gelo. Sobre este assunto Relatórios RIA News.

De acordo com o Chefe do Ministério da Emergência, no distrito de Korsakovsky, na vila de Malki, na foz do rio Dolinka, foi formada uma rachadura de 10 metros, uma retirada de 2,5 km da costa. Cerca de 300 pescadores amadores estão no campo de gelo quebrado.

De acordo com o Ministério da Emergência, os socorristas do destacamento de pesquisa e resgate nomeados de acordo com VA Polyakov, a gestão geral do Ministério da Emergência, os funcionários da inspeção do estado para os pequenos tribunais, também com um barco e os resgatadores de resgate de O resgate do distrito de Korsakovsky foi avançado no local do incidente. É indicado que, para a salvação dos pescadores, a almofada de ar Khivus e o Mi-8 Emercom estarão envolvidos.

