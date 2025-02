No meio do alto acordo de incêndio, Israel atrasa a libertação dos prisioneiros palestinos devido a esse grande motivo | Notícias do mundo

Tel Aviv: Em um importante desenvolvimento, Israel anunciou que está atrasando a liberação de 620 prisioneiros palestinos até que eles tenham garantias de que o próximo grupo de reféns israelense será libertado sem sujeitá -los a nenhuma “humilhação”. O Gabinete do Primeiro Ministro de Israel disse que a medida foi tomada à luz de repetidas violações do Hamas, comemorando cerimônias para humilhar reféns, juntamente com sua exploração para fins de propaganda.

“À luz de repetidas violações do Hamas, incluindo as cerimônias que humilham nossos reféns e a exploração cínica de nossos reféns para fins de propaganda … foi decidido adiar a liberação de terroristas que foram planejados para ontem até o lançamento do próximo reféns.

O Hamas lançou seis reféns israelenses de Gaza no sábado em duas cerimônias públicas e uma transferência privada como parte do retorno final dos reféns ao vivo na primeira fase de um alto contrato de incêndio que começou no mês passado, informou a CNN.

Em troca do lançamento do sábado, Israel deveria libertar 620 prisioneiros e detidos palestinos, incluindo 23 crianças e uma mulher. A CNN relatou que as autoridades israelenses atrasaram esse lançamento, citando mais análises de segurança. A indignação global foi vista após o assassinato de “sangue frio” dos irmãos Bibas veio à tona quando seus restos humanos chegaram a Israel, não antes de serem submetidos a um desfile público de seus caixões em frente a dezenas de gazanes, de acordo com o que é compartilhado pelo Ministério de Israel. Relações Exteriores.

Imagens semelhantes foram vistas no sábado, quando o Hamas lançou dois reféns israelenses, como Shoham e Avera Mengistu. Em um vídeo compartilhado em X pelo Ministério das Relações Exteriores de Israel, foi visto que multidões maciças se reuniram para ver a entrega de reféns israelenses.

Israel disse na sexta -feira, citando relatórios forenses, que os irmãos Bibas, cujos corpos foram devolvidos pelo Hamas, foram mortos com “mãos nuas” pelos dias do Hamas depois de terem sido mantidos em cativeiro na faixa de Gaza. As Forças de Defesa de Israel (IDE) alegaram que, depois de matar os dois bebês com ‘sangue frio’, o Hamas tentou encobrir os atos horríveis.

O país gritou o retorno dos restos mortais dos reféns mais jovens: os irmãos Bibas, Ariel Bibas (4 anos) e KFIR Bibas (10 meses). O Hamas também enviou um órgão não identificado, alegando que ele era mãe dos filhos, Shiri Bibas.

No entanto, embora as evidências forenses realizadas pelas autoridades israelenses tenham confirmado que os restos incluíram os das crianças, os outros restos não eram os de sua mãe, Shiri Bibas e não coincidiram com o de nenhum outro refém israelense, causando indignação e condenação . Israel finalmente recebeu os restos humanos de Shiri Bibas, e o mesmo foi confirmado pela família do falecido, informou a CNN, citando o fórum de parentes reféns.

Esperava -se que os restos mortais de Bibas estivessem entre os quatro reféns devolvidos pelo Hamas na quinta -feira, junto com seus filhos, KFIR e Ariel, quando foram levados em cativeiro.