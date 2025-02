No movimento principal, a Ordem Executiva dos Estados Unidos, Trump assina para expandir o acesso ao Deet – DEET | Notícias do mundo

Em outro forte movimento, depois de assumir a posição, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva na terça -feira (horário local) na expansão do acesso à fertilização in vitro (fertilização in vitro) para cidadãos dos EUA e reduzindo os altos custos associados a tratamento.

A Casa Branca, em uma folha de informações intitulada O presidente Donald J. Trump expande o acesso à fertilização in vitro (fertilização in vitro), disse que a ordem assinada por Trump exige recomendações de políticas para garantir o acesso a quintas e reduzir custos.

“Hoje, o presidente Donald J. Trump assinou uma ordem executiva que expandiu o acesso à fertilização in vitro (fertilização in vitro) para os americanos. O pedido direciona as recomendações de políticas para proteger o acesso à fertilização in vitro e reduzir agressivamente custos de bolso e plano de saúde para esses tratamentos.

“Também será dada prioridade para abordar as políticas atuais, incluindo aquelas que exigem legislação, que exacerbam o custo dos tratamentos da fertilização in vitro. A ordem reconhece a importância da formação familiar e que a política pública de nossa nação deve facilitar que as mães amam e os pais de desejo de ter filhos “” Ele disse também.

De acordo com a planilha informativa, o custo dos tratamentos IVFR pode variar de US $ 12.000 a US $ 25.000 por ciclo e vários ciclos para engravidar.

“Os dados do Departamento de Saúde e Serviços Humanos relatam que mais de 85.000 bebês nasceram como resultado da fertilização in vitro em 2021. A taxa geral de fertilidade dos Estados Unidos está em outro mínimo histórico. A taxa caiu 3 % em 2023 desde 2022.

Enquanto isso, o secretário da Casa Branca, Karoline Leavitt, elogiou a assinatura do presidente da ordem executiva para tornar a fertilização in vitro mais acessível. O pedido direciona as recomendações políticas para reduzir os custos de bolso e melhorar a cobertura do plano de saúde para quem procura tratamentos de fertilidade.

Em uma publicação sobre X, ele escreveu: “Promessas feitas. Promessas mantidas: o presidente Trump acaba de assinar uma ordem executiva para expandir o acesso à fertilização in vitro! Para tais tratamentos”.