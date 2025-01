No mundo real, os seguranças perseguem os ladrões

Mário Sechi 18 de janeiro de 2025

Quando começaram a circular as primeiras teorias de acusação contra os Carabinieri sobre o caso Ramy, a promessa de Libero foi alertar os marinheiros: explorar uma investigação favorecendo uma versão teria turvado as águas da verdade e estragado as fontes de opinião pública e envenenado a opinião pública.

Isto aconteceu regularmente, com uma rápida escalada e o número de manifestações violentas a multiplicar-se. Os profissionais do ferro-velho estão trabalhando em busca do morto, o ‘acidente’ perfeito para causar o caos. À medida que os dias passam, o quadro já não é tão claro como o Tribunal da Inquisição o apresentava; uma série de vídeos e depoimentos mostram que os policiais cumpriram seu dever; Ontem, “fontes de acusação” citadas pelas agências de notícias rejeitaram a teoria de que a perseguição em si era contra a lei, não havendo “nenhuma violação de regras, protocolos ou regulamentos criminais na forma de perseguição”.

Parece um esclarecimento formal, mas na realidade é uma passagem que tem um peso enorme nesta história, porque faz vacilar parte do cenário conspiratório construído, do circo sinistro que foi montado. Se você não parar quando os policiais param, começa a perseguição e não apenas ‘o registro da placa’, como ouvi na TV de uma série de atores de talk show, que não têm interesse na busca pela verdade, mas na condenação dos carabinieri, tratados como supostos culpados. A investigação seguirá seu curso, veremos o desfecho, mas uma coisa é clara: no mundo real, os guardas não são culpados porque perseguiram os ladrões.