No Museu de Defesa e no Bloqueio de Leningrado, os filmes serão exibidos sobre líderes militares esquecidos

No Museu Estadual de Defesa e no Bloqueio de Leningrado, a estréia de filmes do Ciclo Histórico do Documentário “The Forgotten Commander” começará – sobre líderes militares que deram uma enorme contribuição para a derrota das tropas alemãs perto de Leningrado, cujo tomou cujo tomou todos os seus lembrados. O primeiro show será realizado em 18 de fevereiro. Isso foi relatado no serviço de imprensa do museu.



