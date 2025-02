O Museu Etnográfico Russo de São Petersburgo fechou o salão, onde estava localizada a exposição “a história e a cultura do povo judeu na Rússia”. Para anunciar isso em lugar Museu Eu prestei atenção Rotonda.

As mudanças, escreve a publicação, causou ansiedade entre representantes da comunidade judaica, já que essa foi a única grande apresentação de judeus em São Petersburgo. O Centro Científico de Judaic Petersburgo, Universidade Europeia, Valery Dymphits, disse que a exposição no Museu Etnográfica foi aberta como um substituto para o Museu Judaico, que propôs a abertura de Vladimir Putin na cidade, mas isso não aconteceu.

A comunidade também notou que o salão com a exposição foi fechado em 27 de janeiro – no dia da memória das vítimas do Holocausto. Por que essa data foi escolhida não é conhecida.

O site do museu diz que o salão foi fechado “em conexão com o final do período de apresentação”. “O fato de as coleções judaicas serem removidas da exposição não é uma questão. Estamos falando de remodelar. É expresso que era aconselhável apresentar o n

Segundo ela, a cultura judaica será apresentada em uma pequena exposição no prédio do museu. Algumas exposições serão realizadas em uma exposição existente dedicada à Eurásia. Eles serão “resolvidos” em várias regiões, porque os judeus não vivem em um só lugar, disse o BlackBerry.

O diretor também observou que qualquer apresentação foi temporariamente marcada para danos às exposições. A questão de por que o salão foi fechado precisamente em 27 de janeiro, ela se desviou para o departamento de relações externas do museu.