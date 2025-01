"No palco depois de 40 anos". Carlo Conti, golpe sem precedentes: quem leva a Sanremo

EU Duran Duran Eles serão os super convidados da terceira noite de Sanremo. O grupo – composto de hoje Nick Rhodes, John Taylor, Roger Taylor um Simon, o bom – estará no palco de Ariston na quinta -feira à noite. Para anunciar sua presença, o apresentador e diretor artístico do festival, Carlo ContiConvidado ao vivo no TG1. “Acabamos de estar fechados e temos a final ou porque Depois de 40 anos, eles voltarão Em Ariston, na noite de quinta -feira, o Duran Duran, uma extraordinária banda de música de ontem e amanhã, bandas atemporais, convidados internacionais muito bem -vindos da terceira noite, na noite de quinta -feira “.

A reação do jornalista foi imediatamente: “Fantastic Carlo, tudo louco por Simon Le Bon” responde que “hoje também também no dia do novo jingle oficial do 2025 ‘All Italy’ Festival ‘de Gabry Ponte é” e a razão pela qual derrete o Razão pela qual o folclore italiano com uma batida eletrônica com bandolim, pandeiro e acordeão. E o Conti Answers ri: “Claro que escolhi, mas enquanto isso eu vivo o Duran Duran”.





Enquanto isso, o início do festival está se aproximando. O evento musical está organizado de 11 a 15 de fevereiro, com contas que liderarão o evento pela quarta vez em sua carreira, depois de apresentar Sanremo no período de três anos de 2015 a 2017. Para ele Amadeus.