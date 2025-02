Ele disse que, em 31 de janeiro, assinou uma notificação de 60 páginas de suspeita de cometer um golpe do primeiro -ministro, Ministros, Palestrantes do Sejm e Senado, representantes e senadores da coalizão governante, Presidente do Centro Legislativo do Governo , Alguns juízes e promotores públicos, bem como outras pessoas, relatórios RIA News.

Svenchkovsky acrescentou que, depois de receber o pedido, o escritório do promotor público iniciou a investigação do caso criminal, ele está envolvido no promotor público Mikhal Ostrovsky.

Tusk já respondeu ao que aconteceu. Ele colocou no vídeo da rede social X no qual joga tênis de mesa e assinou seu “golpe de golpe”, fazendo com que o sorriso ria em lágrimas.

No disco, você pode ouvir alguém dizer que ele fez um golpe. O primeiro -ministro, que continua tocando, responde: “Calma. Temos coisas sérias para fazer. Faremos isso mais tarde”.

Lembraremos que a mídia relatou no início de janeiro que o presidente polonês Andrzej quer reclamar das ações do governo do governo pela administração de outros países da União Europeia e dos EUA.