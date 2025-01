No Quirguistão, eles eram proibidos de usar roupas religiosas que cobriam seu rosto

Portanto, de acordo com a lei, a punição na forma de uma multa agora está prevista para usar roupas que não permitem que a identidade se identifique em instituições de agências governamentais e locais públicos, com exceção das roupas em relação ao trabalho e atividades oficiais ou cobertura da pessoa por razões médicas; A obstrução do exercício do direito à liberdade de consciência e religião, comprometida com a ajuda de influência psicológica e física, violência, incluindo ações destinadas à religião de seguidores de outros credos, pessoas religiosamente neutras e ateus; A intervenção de organizações religiosas ou seus representantes nas atividades das agências governamentais, auto -administração local e seus funcionários.

Além disso, a responsabilidade foi estabelecida para atos como ritos religiosos, reuniões nas casas de idosos e deficientes, instituições correcionais ou cumplacas de pesquisa, bem como formações, unidades e unidades das forças armadas da República de Quirguistão com o convite com o convite com o convite de figuras religiosas, pregadores e representantes de organizações religiosas estrangeiras; A disseminação da literatura religiosa em locais públicos, organizações estaduais, em organizações educacionais e de educação geral pré -escolares, bem como contornando edifícios residenciais.

A partir de agora, o estabelecimento de partidos políticos em uma base religiosa também não é permitida e a exigência do secularismo nas campanhas é introduzida.