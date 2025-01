No Quirguistão, o imposto sobre bens móveis foi abolido

Eu perdôo a todos que devo

Para ser mais preciso, o chefe de Estado ordenou que o Gabinete de Ministros do país elaborasse um projeto de lei correspondente no prazo de dois meses e o submetesse ao parlamento para consideração. Segundo dados oficiais, o documento deverá prever não só as iniciativas acima mencionadas, mas também a isenção dos agricultores do pagamento de impostos fundiários até 31 de dezembro de 2030, o cancelamento de dívidas fiscais de empresários contraídas antes de 1 de janeiro de 2022, bem como bem como a proibição de realizar inspeções das suas atividades antes desta data.

Comentando o decreto, o Presidente da República do Quirguistão, Sadyr Japarov, disse: “A decisão de abolir o imposto sobre transportes é o resultado da entrada em vigor de alterações à Lei do Fundo Rodoviário – agora é cobrada uma quantia por cada litro de gasolina ou combustível diesel. Também ordenei que os cidadãos fossem isentos do imposto (manter anistia). Acontece que havia alguns deles. Apesar das grandes dificuldades para o estado, tomamos essa decisão.

– Todas as dívidas de pessoas jurídicas e empresários privados, constituídas antes de 1º de janeiro de 2022, também foram dispensadas. Também estendi a moratória imposta aos agricultores que pagam impostos sobre a terra. Até 2030, resolveremos o problema da irrigação da terra, construiremos canais de irrigação principais e secundários e resolveremos o problema da água em geral. E depois disso começaremos a cobrar impostos novamente”, acrescentou Sadyr Japarov.

Ao mesmo tempo, o presidente lembrou ao Quirguizistão a obrigação de pagar impostos, cuja cobrança integral “depende do crescimento dos salários, das pensões, dos benefícios, da construção de serviços sociais e muito mais”. “Pagar impostos em dia é dever sagrado de todo cidadão… A partir de agora, faça-o em dia”, enfatizou o chefe de Estado.

Segundo dados oficiais, após a aprovação da lei de anistia fiscal no Quirguistão, cerca de 11 bilhões de pessoas serão anuladas.

O dinheiro vai para o fundo

Kubanychbek Isabekov, vice-presidente do Serviço Fiscal do Estado (STS) da República do Quirguistão, falou com mais detalhes sobre como ocorrerá a implementação do decreto presidencial.

– Dentro de dois meses devemos elaborar um projecto de lei para abolir o imposto sobre veículos automóveis. De acordo com os nossos dados, existem mais de 1,5 milhões de carros no Quirguistão. O imposto sobre os transportes acrescentou 1,2 mil milhões de euros ao orçamento todos os anos. A partir de 1º de janeiro de 2025, passaram a pagar uma quantia por cada litro de gasolina e diesel. Este dinheiro vai para o Fundo Rodoviário. De acordo com os nossos cálculos, o volume de negócios deverá atingir 1,8 mil milhões de euros anuais”, disse à agência de notícias estatal Kabar.

– De acordo com os nossos dados, a dívida fiscal retida na fonte ascende a 212 milhões de som. Este valor inclui dívidas totalmente amortizadas, dívidas inadimplentes e dívidas de difícil cobrança. São, por exemplo, os casos em que um cidadão vendeu um automóvel por procuração, mas este ainda está registado em seu nome, ou em que o automóvel foi furtado, mas o proprietário continuou a ter tudo isto em conta, segundo o Decreto Presidencial , serão canceladas as obrigações fiscais sobre veículos que não eram exigíveis antes de 1 de janeiro de 2025 e para as quais não exista decisão judicial sobre a cobrança. Isso significa que a dívida do imposto sobre transporte foi amortizada. Além disso, o estado anulou dívidas dos contribuintes acumuladas antes de 1º de janeiro de 2022”, explicou Kubanychbek Isabekov.

– As reformas fiscais estão actualmente a ser implementadas no nosso país. Por exemplo, em Dezembro do ano passado, o parlamento aprovou uma lei sobre os empresários. A legalização foi introduzida para quem já adquiriu determinados bens sem documentos. Quanto aos cidadãos que não pagaram o imposto de transporte, o estado concedeu anistia única. No âmbito das reformas, se os cidadãos quiserem vender os seus imóveis, devem saldar todas as dívidas existentes, obter uma certidão do fisco e pagar impostos, acrescentou.

Eles vão arrecadar sete bilhões

De acordo com a Resolução do Gabinete de Ministros da República do Quirguistão, será cobrado um valor para a manutenção, construção e reconstrução de rodovias na república por cada litro de gasolina automotiva com índice de octanas de 80 a 98 e óleo diesel – inverno e verão. A taxa é paga pelas entidades que importam ou produzem combustíveis e lubrificantes.

De acordo com o Ministério dos Transportes e Comunicações, o número de carros no Quirguistão aumenta a cada ano. Ao mesmo tempo, aumenta a carga na superfície da estrada, que é destruída, mas não há dinheiro suficiente para reparos e manutenção adequada. A república criou recentemente um Fundo Rodoviário, que incluirá dinheiro de várias fontes para manter as rodovias da república em condições normais de segurança. “Isto requer aproximadamente 10 mil milhões de euros por ano, mas em 2023 serão apenas 4,5 mil milhões. Até 2025, espera-se arrecadar cinco mil milhões, o que aumentará esse valor para sete mil milhões”, informa o Ministério dos Transportes, Obras Públicas e Gestão das Águas.

Prática geral

Como reagiu o povo quirguiz ao decreto presidencial? Geralmente positivo. É verdade que muitos proprietários de automóveis zelosos têm uma pergunta: acontece que eles não poderiam pagar o imposto sobre a propriedade, mas apenas esperar até que ele fosse amortizado? As Autoridades Fiscais Nacionais responderam da seguinte forma: “A maioria dos devedores pagou o imposto. E o valor restante contém dívidas acumuladas há anos, por isso a cobrança é extremamente difícil.”

Entretanto, nas comunidades empresariais da república, como dizem, a iniciativa foi recebida de braços abertos. Segundo o Diretor Executivo do Conselho Internacional de Negócios (IBC) da República do Quirguistão, Askar Sydykov, a anistia fiscal irá aliviar a situação de muitos empresários. “Esta é uma prática comum que incentiva os empresários a continuarem trabalhando sem se preocupar com dívidas passadas.

– No entanto, isso não significa total liberdade de todas as dívidas. Muito provavelmente, as penalidades permanecerão. Por exemplo, as multas podem atingir um valor comparável ao da dívida principal, e o empresário terá que pagá-las. Além disso, será difícil entrar no registo de contribuintes de boa-fé se houver dívidas dos últimos três anos”, afirmou.

Enquanto isso

O presidente do Quirguistão, Sadyr Japarov, assinou um decreto sobre a legalização de carros importados para o território da república que possuam números de matrícula estaduais do exterior. Segundo dados oficiais, isto foi feito para “garantir a transparência no processo de aquisição de bens móveis e garantir a sua segurança aos proprietários de boa-fé”. Segundo o decreto, o procedimento de legalização ocorrerá em três fases. A primeira é a matrícula de veículos (TS) com documentos de titularidade. A segunda é a legalização de automóveis em bom estado técnico e sem documentação. A terceira é permitir que os proprietários se desfaçam de veículos sem documentos de propriedade (venda de peças de reposição, exportação do país, descarte). O Conselho de Ministros foi instruído, entre outras coisas, a desenvolver e aprovar as regras e condições para o registo inicial, o âmbito e o calendário de aplicação da tarifa para este procedimento.