De acordo com fontes oficiais, são feitas mudanças importantes no quadro legal para simplificar os procedimentos da administração tributária e a criação de condições para concorrência consciente e reduzir a economia sombria e as barreiras administrativas.

A abolição de uma única declaração de imposto (UND) para indivíduos é, portanto, projetada principalmente para reduzir o imposto burocrático. Segundo especialistas locais, isso se tornou possível com o desenvolvimento da digitalização. Por esse motivo, os certificados de renda tornaram -se praticamente desnecessários, tanto para o trabalho de agências estatais especializadas quanto para os próprios cidadãos.

O cancelamento de relatórios “zero”, por sua vez, também levará a uma redução no volume de trabalhos em papel e simplificará a administração tributária. E o mais importante é que ele economiza tempo empreendedores que não precisam mais estar nas filas para enviar relatórios ‘vazios’, mesmo na ausência de atividade econômica.

Várias outras mudanças que foram feitas ao mesmo tempo que as acima foram projetadas para estimular o desenvolvimento de setores importantes da economia. Assim, para motoristas e correios de táxi, é introduzida uma taxa de imposto com renda fixa de um por cento. Os especialistas acreditam que isso permite que táxis particulares e entregadores de entrega trabalhem legalmente, sem medo de cálculos complexos e uma alta carga tributária. E os implementadores do papel de resíduos e sucata estão totalmente isentos do imposto de renda. Essa etapa visa apoiar o setor de reciclagem de reciclas e o desenvolvimento de atividades ambientais.

As mudanças oferecem benefícios especiais para redes de varejo. Se estes estiverem envolvidos na venda de produtos agrícolas locais, eles receberão ossos fiscais. Por fim, como se supõe, isso levará a uma diminuição nos preços dos bens e apoio aos agricultores.