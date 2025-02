As autoridades de investigação do território Primorsky terminaram a investigação sobre o caso vinculado ao envenenamento dos visitantes do Instituto M-Burger em Dalnerachensk. Isso foi relatado em Telegrama-Canal do Departamento Regional de CI da Federação Russa.

É especificado que a investigação foi concluída no caso contra o chefe do café M-Burgger Larisa da música. Ela foi acusada de fabricar e usar um documento oficial falso, bem como a violação dos padrões de saúde, o que levou a uma infecção maciça de visitantes.

De acordo com a pesquisa, durante o período de 4 a 10 de fevereiro de 2024, a Larisa Music, tentando evitar gastar e aumentar a renda da empresa, não determinou as datas de vencimento dos produtos entregues ao café. Consequentemente, os sinais de infecção intestinal aguda apareceram em 61 clientes. Todos foram hospitalizados no Hospital Dalnerechensk. Durante a pesquisa, a música também forneceu documentos falsificados para ocultar o fato de exames médicos inexplorados por funcionários da M-Burger.

