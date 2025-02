No Rossa Toscana Green Light para ajudar o suicídio. O caso explode, pró-vita: "Lei a ser desafiada"

A Toscana é a primeira região a ter um direito popular de iniciativa sobre suicídio com assistência médica. O Conselho Regional aprovou a regra sobre o fim da vida que implementa, após a coleta de 10.000 assinaturas promovidas pela associação Luca Coscioni e as reinterpretações em profundidade do dispositivo determinadas pela maioria, a decisão do Tribunal Constitucional de 2019. A lei, ao determinar certos tempos de resposta para proteger aqueles que desejam usar o fim da vida em 20 dias (inclusive em 20 dias . E aqui os requisitos determinam o significado da consulta. Ou seja, “uma pessoa que é mantida na vida através de tratamentos vitais de apoio e afetada por uma patologia inútente, uma fonte de sofrimento físico ou psicológico que ela considera inolitivamente, mas é totalmente capaz de tomar decisões livres e conscientes, desde que esses distúrbios e Os métodos de implementação foram verificados por uma estrutura pública do Serviço Nacional de Saúde, após a opinião do Comitê de Ética Competente Territorial “.

Com um resultado positivo, em 10 dias as maneiras pelas quais o suicídio assistido se tornará realidade, como a escolha do medicamento, será definida. Nesse caso, existem duas hipóteses alternativas: a solicitação ao Comitê para inspecionar adequadamente um protocolo de implementação preparado pelo médico de confiança da pessoa em questão; Ou a solicitação para que o protocolo de implementação seja definido diretamente pela Comissão, de acordo com a pessoa em questão. Após esses 30 dias gerais (e máximos), a regra garante o procedimento dentro de sete dias e com o apoio do sistema de saúde regional.

E ele interveio sobre a decisão da Toscana Antonio Brandi, presidente da Pro Vita e Família Onnus: “A lei sobre suicídio assistido medicamente aprovado pelo Conselho Regional da Toscana, bem como por Barbara e Desumanos, porque levará milhares de pacientes, pessoas mais velhas frágeis, sol e pessoas marginalizadas que sentirão uma maneira de os membros da família de um peso e da família e A sociedade também é inconstitucional porque afirma ser abordada pelo legislador nacional.