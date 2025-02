O site do Ministério da Eficiência do Estado (DOGE), que fala sobre as atividades da organização criada por Ilon Mask, tem uma vulnerabilidade que permite que você o organize. Isso é escrito pela borda.

Especialistas do site foram descobertos no trabalho do site, eles discutiram este 404Media. Um deles, como exemplo, deixou dois registros no site, um dos quais diz: “Esses” especialistas “deixaram seu banco de dados aberto”.

O site da Doge.gov diz que este é um “site oficial do governo dos EUA”. No entanto, de acordo com especialistas, ele provavelmente não está trabalhando em servidores governamentais.

A eficiência do Ministério do Estado, liderada por Ilon, começou a trabalhar em Washington depois que Donald Trump entrou na posição do presidente dos EUA. Supõe -se que essa estrutura aumente a eficácia do governo dos EUA. O departamento será especialmente apresentado às agências federais de seu povo, que devem fazer recomendações sobre quais regras devem simplificar ou cancelar e quais funcionários rejeitam e como economizar. Ao mesmo tempo, o departamento tem amplos poderes que permitem que seus ativistas assumam o controle em inúmeras agências federais nos Estados Unidos sob o pretexto de verificar suas atividades.

