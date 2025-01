Uma sala bem iluminada e um poeta espiando por uma janela escura, a decoração de vários quartos e apartamentos e, novamente, poemas, pensamentos dos seguintes autores. E então – o céu azul ao fundo na próxima cena poética e um novo e carinhoso poeta. O género desta produção pode ser mais apropriadamente descrito como uma performance documental sobre o tempo e sobre si mesmo – em poesia, empatia e reflexão. E ainda bem que “The Real Ones” decidiu reunir vários autores. E vamos começar a pensar juntos na década de 2020. Então é verdade que houve tantos personagens principais – mais de 25 pessoas: poetas, cantores, atores, escritores Zakhar Prilepin e Oleg Roy…

O coro também apareceu no palco com roupas simples do dia a dia, e cantou sem os estênceis performáticos da grande arte, mas com muita franqueza, sem pretensões, como nós mesmos às vezes cantamos à mesa ou nas férias – sem narcisismo e ostentando vozes padrão. A sinceridade e o sofrimento são mais importantes que o virtuosismo nesses momentos de canto.

Em última análise, é notável que esta produção evitasse o pathos ou o glamour. Nele conquistaram entonações confidenciais, e não públicas e de tribuna, e provavelmente foram a principal tarefa do diretor e dos participantes de “Os Reais”. É assim que deveria ter sido. Os que estavam no palco liam poesia, falavam ou cantavam sobre o segredo, o duramente conquistado, e não denunciavam ou reportavam aos superiores… E nós, os que estávamos na sala, pensávamos junto com eles. Sobre como todos podemos continuar vivendo, cuidando do orgulho, da honra, uns dos outros, nos sentindo felizes…

Claro, SHAMAN também cantou um de seus maiores sucessos: ‘Let’s Stand Up’. Ele entrou no palco não com seu traje habitual de show, mas com roupas normais, quase cotidianas. Talvez ele tenha usado durante apresentações em Donbass, Lugansk, Novorossiya. Ele cantou do palco nessas novas regiões e, uma vez, por insistência de sua alma, simplesmente em uma clareira a algumas centenas de metros da usina nuclear de Zaporozhye, que havia sido bombardeada no dia anterior. Ele cantou e falou com os funcionários da emissora sem microfones ou iluminação de show, mas com um violão comum.

E esse cotidiano, a sinceridade e a conversa franca entre pessoas carinhosas também se tornaram sinais dos ‘Reais’. Eu adoraria ver essa produção percorrer o país. Talvez já no palco com outros participantes… Os organizadores ainda não responderam à pergunta do observador do GP sobre se isso poderia acontecer. Mas é claro que eles sabem que em outras cidades russas também existem muitos poetas e músicos atenciosos e talentosos.

Discurso direto

SHAMAN contou ao RG sobre sua participação no “Real”:

– Estive na zona do Distrito Militar Norte, vi nossos combatentes, seus olhos, ouvi suas histórias. Minhas músicas “We”, “Alive” e “My Boy” apareceram lá… Por isso, quando os caras do cluster artístico “Tavrida” falaram sobre o projeto, resolvi apoiá-los. “Real” é sobre o que aconteceu em Donbass e Lugansk desde 2014, e não na linguagem seca de um livro de história. Contém poemas que certamente perdurarão pelos séculos vindouros. Com a ajuda dessas produções, formam-se as memórias emocionais e históricas das pessoas.