No Território de Khabarovsk, uma grande família perdeu a casa

Como relatado no Ministério de Situações de Emergência da Rússia, na região de Khabarovsk, o incêndio começou por volta da meia-noite, quando os pais ainda estavam acordados. Eles ouviram um estrondo na extensão da sala das caldeiras e as chamas envolveram as estruturas de madeira. Adultos e cinco crianças escaparam da casa em chamas por uma janela.

A área do incêndio foi de 90 metros quadrados. Os investigadores do departamento citaram um curto-circuito como um dos motivos alegados. A casa não é adequada para viver.