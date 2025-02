Os drones ucranianos atacaram o território de Krasnodar, disse que o chefe da região, Veniamine Kondratyev.

Segundo ele, na vila de Novominsk, o drone caiu em um recipiente com “restos insignificantes de produtos petrolíferos”. Como resultado, começou um incêndio no armazém de petróleo. Logo a sede operacional da região informou que o incêndio foi liquidado. Sem vítimas.

O Ministério da Defesa da Rússia informou que, durante a noite da defesa aérea, os ataques de quatro vôos não tripulados ucranianos foram rejeitados – as regiões de Belgorod e Kursk. Nada é dito sobre drones no território de Krasnodar no relatório do departamento.

Os drones russos atacaram Harkov à noite. Por palavras O prefeito da cidade de Igor Terekhov, o golpe caiu no prédio administrativo no condado de Saltovsky, houve um incêndio. O chefe da administração regional de Kharkov Oleg Sineguubov determinou que a construção danificada da arquitetura é que um teto estava queimando lá. O segundo drone atacou o edifício não -residencial na área base, danificando -o com o teto.