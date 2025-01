No Território de Krasnoyarsk, duas pessoas morreram em uma colisão com carros estrangeiros

O acidente ocorreu esta manhã no quilômetro 316 da estrada Kansk-Aban-Boguchany. Ao descer a ladeira, o Toyota Camry entrou na pista contrária e colidiu com o Toyota Noah.

O motorista e o passageiro do primeiro carro estrangeiro ficaram mortalmente feridos; outro passageiro deste carro, bem como duas pessoas que viajavam em outro carro, foram levados ao hospital, relatado na sede regional do Ministério do Interior.

Agentes da Inspecção Nacional de Trânsito e uma equipa de investigação policial trabalham no local da colisão.