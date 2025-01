Na quarta-feira, o estudante saiu para passear com três amigos na periferia da vila de Rosinka. As crianças pularam em uma ravina coberta de neve com cerca de 10 metros de profundidade. Durante um dos saltos, neve densa caiu da encosta e um dos amigos se viu enterrado em um banco de neve.

O corpo do menino foi exumado poucas horas depois. De acordo com a conclusão preliminar de um perito forense, a morte foi resultado de asfixia mecânica. informado no conselho regional do RF IC.