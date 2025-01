No Território de Krasnoyarsk, uma mulher e suas duas filhas morreram em um incêndio

O Ministério de Situações de Emergência recebeu um sinal sobre o incêndio de duas casas na rua Podsinskaya na manhã do dia 23 de janeiro. As chamas consumiram um prédio de um andar e um prédio de apartamentos de dois andares em uma área de cerca de 400 metros quadrados. 24 bombeiros participaram dos trabalhos de extinção informado na sede regional do departamento.

No local da emergência, os bombeiros encontraram os corpos de uma mulher de 48 anos e de suas filhas, de 15 e 17 anos. 12 pessoas foram evacuadas do prédio.

Os investigadores abriram um processo criminal por causar morte por negligência. Segundo informações preliminares, o incêndio começou por volta das quatro da manhã; a causa suspeita do incêndio foram cinzas de fogão não apagadas.

Foi ordenada investigação forense adicionado no conselho regional do RF IC.