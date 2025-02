No TVER, em 7 de fevereiro, os funcionários do Ministério da Emergência participaram da liquidação de um grave acidente de trânsito.

Dois carros estrangeiros colidiram no caminho para São Petersburgo, após o qual os carros sofreram danos graves. Após o acidente, dois adultos estavam no hospital.

No caso de uma emergência, é necessário entrar em contato com um único serviço de resgate pelo telefone “01” (por telefone-101, 112) ou por telefone do serviço confiável do Departamento Principal do Ministério de Emergência da Rússia na região de Tver 8 (4822) 39-99-99.

Foto: Emercom russo













