"Nojento, fracasso total, merda": Nick Kyrgios está animado de novo, é quem ele está insultando desta vez

Nick Kyrgios ele decepciona em campo. É por isso que ele tenta entreter seus fãs fazendo o que sabe fazer de melhor: atacar o próximo homem. Desta vez, Jannik Sinner não tem nada a ver com isso. Foi um jornalista do Canal 9 quem chamou a atenção do australiano. Tony Jones – esse é o nome do repórter esportivo – lançou comentários maldosos contra ele Novak Djokovic chamou isso de “ha-sido superestimado”. Mas não termina aqui. Ele até exclamou que estava feliz porque os torcedores sérvios não puderam ouvi-lo. Daí a indignação do mundo do tênis e do próprio Kyrgios.

O australiano de 29 anos, trabalhando com Loneyo jornalista provocou em um esquete filmado no que parece ser seu apartamento. “Novak, você está ao vivo na TV, cara”, disse o australiano. A peça serviu para zombar dos comentários de Jones e virar o jogo para ridicularizar o absurdo da situação. Kyrgios então atacou novamente o jornalista nas redes sociais: “Porque estou sempre as pessoas menos atléticas criticar os melhores atletas do mundo?”.

Por que as pessoas menos atléticas sempre proclamam os melhores atletas do mundo? -Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) 19 de janeiro de 2025

Ainda no X, Kyrgios voltou a atacar Jones. O australiano tentou de todas as maneiras minar a carreira do jornalista, questionando a sua ética profissional: “Como é que este homem ainda pode ter um emprego? Isto é uma coisa nojenta”, deixou escapar Kyrgios. você é um fracasso total. Merda Homem de Chomper!”.