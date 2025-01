Nojento! Trabalhador de carrinho de comida halal pega um pombo na rua, internautas ficam furiosos: ‘Coma gatos, cachorros e até pássaros’ – Vídeo

Um vídeo viral de um trabalhador de um carrinho de comida halal em Nova York pegando um pombo com as próprias mãos e colocando-o em um saco plástico se tornou viral nas plataformas de mídia social, gerando debate sobre o ato.

Um vídeo, que foi compartilhado no Instagram, atraiu muita atenção com mais de 1,65 lakh curtidas e milhares de comentários.

Um usuário do Instagram que postou um vídeo afirmou que uma pessoa em uma barraca de comida localizada no Queens, em Nova York, joga restos de comida para pombos e depois os captura para vender.

O usuário também pediu a seus seguidores que não comprassem comida no referido food truck.

“Juro que já vi algumas coisas malucas, mas isso supera tudo! Este food truck está localizado em Queens, Nova York, na esquina da Queens Blvd com a Junction Blvd, em frente ao shopping Rego Park, em frente ao TD Bank. Espalhem a notícia pessoal! “Estou mais do que enojado!”, diz a mensagem.

Um vídeo mostra um homem pegando um dos pombos que come do lado de fora do food truck e colocando-o em um saco plástico antes de retornar ao food truck.