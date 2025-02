Nome do AAP MLAS ao ex -primeiro -ministro de Atishi como líder da oposição na Assembléia de Délhi

O ex -primeiro -ministro e líder da AAP, Atishi, foi escolhido no domingo pelo MLA do partido para se tornar o líder da oposição na Assembléia de Délhi. Ela é a primeira líder da oposição na Assembléia de Delhi.

Atishi foi escolhido por unanimidade pelo MLA AAP para ser o líder da oposição durante a reunião do partido legislativo da AAP. Seu nome foi proposto como uma forte feminina para enfrentar o primeiro -ministro de Delhi, Rekha Gupta.

O chefe da AAP, Arvind Kejriwal, e os 22 MLA do jogo, que incluem Kalkaji Mla Atishi, participaram da reunião.

A elevação de Atishi como líder da oposição é significativa, dado o fato de que os principais líderes da AAP, incluindo Kejriwal, Manish Sisody e Saurabh Bharadwaj, perderam seus respectivos assentos nas eleições recentemente controladas.

O ano de 43 anos se tornou o primeiro -ministro depois que Kejriwal renunciou desde que foi libertado da prisão após cinco meses em relação ao caso da política de bebidas alcoólicas de Délhi.

Ele se tornou o rosto do governo da AAP em Delhi durante a prisão de Kejriwal, assumindo o BJP e o Congresso sobre uma série de problemas.

Atishi, que foi escolhido do Kalkaji, no sul de Delhi, em 2020, ocupou seu assento nas pesquisas da Assembléia de 5 de fevereiro, após uma concorrência difícil com o ex -deputado do BJP Ramesh Bidhuri, conhecido por seus controversos comentários.

O BJP derrubou a AAP do poder em Delhi, conquistando 48 dos 70 assentos nas pesquisas da Assembléia. A parte liderada por Kejriwal, que obteve vitórias de deslizamentos de terra em 2015 e 2020, alcançou apenas 22 anos. O Congresso não pôde abrir sua conta pelo terceiro tempo consecutivo.

A primeira sessão da Assembléia de Délhi começará em 24 de fevereiro. Durante a sessão de três dias, o governo governante do BJP disse que o CAG pendente de relatórios contra o desempenho do governo anterior da AAP será apresentado na Câmara.

(Com entradas PTI)