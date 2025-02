17 de fevereiro de 2025

O líder noord -coreano Kim jong un jovem você Ele testemunhou a legceremonia da primeira pedra para a construção de novos apartamentos em Pyongyang, por ocasião do aniversário de aniversário de seu pai. Um vídeo do Omroep do Estado KRT mostrou o líder supremo de Noord -Korea enquanto conversou com uma multidão de trabalhadores da construção civil. O projeto de infraestrutura prevê a construção de 50.000 novos apartamentos dentro de 5 anos no distrito de Hwasong, na beira da capital norte -coreana. A cerimônia de domingo caiu por ocasião do 83º aniversário do nascimento de Kim Jong Il, pai de Kim Jong e líder anterior de Noord -Korea, que morreu em 2011.