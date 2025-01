Nórdico: "O atraso civil caiu mais de 90%"

22 de janeiro de 2025

(Agência Vista) Roma, 22 de janeiro de 2025 “No que diz respeito aos objetivos de redução do atraso civil pendente em 2019, contra uma meta esperada de -95% a ser alcançada até dezembro de 2024, em 31 de outubro de 2024, nos tribunais de apelação registou-se uma redução de -99,1%, enquanto nos tribunais ordinários se registou uma redução de -91,7%.” Assim, o Ministro da Justiça, Carlo Nordio, tornou públicos no Senado os dados oficiais incluídos no Relatório sobre Justiça 2024. Senado Fonte: Agência Vista / Alexander Yakhnagiev