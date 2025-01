North Goa News: Turista e instrutor de 27 anos morre em acidente de parapente

Uma turista e seu instrutor morreram no norte de Goa após baterem em uma ravina enquanto praticavam parapente, informou o PTI.

As vítimas são identificadas como Shivani Dable, 27 anos, residente em Pune, e seu instrutor, Sumal Nepali, cidadão nepalês de 26 anos. O acidente ocorreu na vila de Keri, no norte de Goa, na noite de sábado, disse a reportagem citando uma autoridade.

Tanto Shivani quanto Suman morreram quando caíram no planalto Keri por volta das 17h. Segundo autoridades, Shivani decidiu praticar parapente com uma empresa de parapente que operava ilegalmente.

O parapente dirigiu-se para a ravina assim que decolou do penhasco, disse a reportagem, citando a denúncia. As vítimas morreram instantaneamente. Atualmente, foi registrado um caso contra o proprietário da empresa de parapente, Shekhar Raizada, na Delegacia de Polícia de Mandrem, sob as disposições relevantes de Bharatiya Nyay Sanhita, por colocar a vida humana em perigo.