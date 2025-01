Noruega sediará conferência internacional sobre solução de dois Estados

A Noruega anunciou que sediará uma conferência internacional na quarta-feira focada na promoção de um solução de dois estados ao conflito israelo-palestiniano.

A conferência, realizada no âmbito da Parceria Global para a Implementação da Solução de Dois Estados, terá lugar na capital Oslo e será presidida pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros. Espen Barth-Eidedisse o Ministério das Relações Exteriores na segunda-feira.

Mais de 80 países e organizações participarão, incluindo o primeiro-ministro palestino. Mohammad Mustafáo Coordenador Especial das Nações Unidas para o Médio Oriente, Tor Wennesland, e Philippe Lazzarinichefe da agência da ONU para os refugiados palestinos (UNRWA).

Sobre a conferência, Eide disse: “Embora devamos continuar a trabalhar arduamente para acabar com a guerra, devemos trabalhar para uma solução duradoura para o problema conflito que proporciona autodeterminação, segurança e justiça tanto para palestinos como para israelenses.

A reunião de Oslo é a terceira reunião de acompanhamento desde que a aliança global foi lançada em Setembro passado.

As reuniões anteriores foram realizadas em RiadArábia Saudita e Bruxelas.

A conferência ocorre no meio da contínua guerra genocida do exército israelita em Gaza, que matou cerca de 46.600 pessoas, a maioria delas mulheres e crianças, desde 7 de Outubro de 2023, apesar de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU apelar a um cessar-fogo imediato.

Em Novembro, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de detenção contra Netanyahu e o seu antigo Ministro da Defesa, Yoav Gallant, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra no enclave.