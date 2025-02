Nos Estados Unidos, o nome do plano militar do avião caiu

O Pentágono secretou os nomes dos mortos no avião militar a pedido da família

Nos Estados Unidos, o nome de um soldado falecido, que estava em um helicóptero se encontrou com um avião de passageiros, foi classificado. Isso foi relatado por representantes do Ministério da Defesa do país.

Conforme indicado no departamento, a família de um soldado insistiu nesse assunto. Anteriormente, os nomes dos dois membros da equipe de helicópteros eram publicados. A lista inclui o sargento de 28 anos, Ryan Austin O’Hara. Ele já é reconhecido pelos mortos. Os restos de outro soldado, 39 anos -Andrew Lide IVSA, ainda não foram descobertos.

Lembre -se de que, na noite de 30 de janeiro, um helicóptero militar caiu em um avião de passageiros em Washington. A bordo, os últimos eram 64 pessoas. Segundo o presidente americano, ninguém sobreviveu. Entre os folhetos voadores a bordo estavam imigrantes da Rússia. Estes são números para atletas e treinadores. Trump expressou condolências quanto à morte dos russos.