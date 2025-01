Nos EUA, 85 milhões de americanos estão sob alertas de frio extremo

Cidades como Houston e Nova Orleans também poderão enfrentar um clima mais frio no início da próxima semana. Os alertas de tempestade de inverno estão em vigor para mais de 28 milhões de pessoas do Meio-Atlântico ao Nordeste no domingo, 19 de janeiro.

Enquanto isso, em meio às previsões de tempo gelado, a posse do presidente eleito Donald Trump, em 20 de janeiro, foi transferida para a Rotunda do Capitólio pela primeira vez em 40 anos. Embora anteriormente se esperasse que cerca de 250 mil pessoas assistissem à cerimónia. O edifício sediou pela última vez a segunda inauguração de Ronald Reagan em 1985.