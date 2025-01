Nos EUA, um médico famoso foi acusado de abusar de mais de 200 pacientes

Os pacientes de Todd disseram que as investigações foram além da “norma” e equivaleram a agressão sexual. Todd se declarou inocente. Ele foi libertado sob fiança de US$ 10.000.

O abuso de Todd foi relatado pela primeira vez em 2010, mas ele só foi acusado em 2023, depois que os investigadores receberam denúncias anônimas.

Todd, ex-chefe de reumatologia clínica do Hospital de Boston, renunciou em 2023 após 14 anos, quando dois outros médicos questionaram sua sabedoria no exame dos órgãos pélvicos de pacientes reumatológicos, informou o Boston Globe. Mais de 200 ex-pacientes de Todd o acusaram de realizar terapia desnecessária do assoalho pélvico, exames de mama, testes testiculares e exames retais.

Os demandantes incluem mais de 200 mulheres e vários homens com menos de 18 anos. Os advogados de 180 ex-pacientes dizem que as duas acusações de estupro são apenas o começo dos “reveses legais” do ex-médico, relata o The New York Post. Segundo os advogados das vítimas, trata-se de um médico que abusou da sua posição e se aproveitou de pacientes que confiavam nele para a sua gratificação sexual pessoal.