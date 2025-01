Nós, imigração: centenas de prisões em apenas dois dias

24 de janeiro de 2025

Os efeitos das decisões assinadas por Donald Trump Eles começam a ser sentidos. A Agência Federal para Fronteiras E Imigração dos Estados Unidos Por dois dias, centenas de prisões de imigrantes irregulares com longas listas de registros criminais foram realizados em todo o território nacional, com a enorme campanha de deportações prometidas pelo novo inquilino da Casa Branca. De acordo com a estação de televisão “Fox News”, o gelo tem 460 prisões realizadas No primeiro dia do segundo governo Trump. Várias paradas de alto perfil foram realizadas pelos Agers da OCE na área de Boston, apesar do governo democrático de Boston e do Estado de Massachusetts repetir a intenção de não colaborar com as atividades de prisão e remoção de Imigrantes irregulares realizados pelo governo Trump.