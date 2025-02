"Nós mudamos esse vestido": Censores brancos completamente nus no Grammy? Aqui está como | Olhar

“O primeiro tapete vermelho da minha esposa abriu um mundo totalmente novo”: Kanye West De volta para falar sobre o parceiro Bianca Censori E de sua escolha de parecer completamente nu, coberto por um mini vestido transparente, para o Grammy Awards nos últimos dias. “Eu continuo olhando para esta foto enquanto a assistia com admiração naquela noite”, continuou o cantor que se refere à foto que estava ligada ao seu tweet. Fotos que o retratam junto com os censores no tapete vermelho do Grammy. A esposa de Kanye fez sua entrada para o evento com uma longa jaqueta preta. Ele então se classificou com o marido para os fotógrafos, deixou cair o sobretudo e se mostrou nu nas câmeras.

Kanye explicou que ele sente “Fortunato Ter uma mulher tão inteligente, talentosa, corajosa e sexy. “Ele fez uma pausa ao fotografar seu primeiro filme para fazer um filme na vida real – o cantor continuou em x -. Mudamos esse vestido invisível seis vezes e, como se estivéssemos através da magia, Puff, Nós desaparecemos. Obrigado a todos que reconheceram nosso trabalho e devolveram a energia que fizemos para fazer o vestido “.





Bianca Censori, 30 anos, é arquiteto e designer australiano de origem italiana. E como ele está ao lado do produtor americano, 47 anos, apenas conversamos sobre ela por causa de alguns resultados pelo menos extravagante. West teria de fato frequentemente usava seu parceiro provocar. Uma operação que teve completamente bem -sucedida no Grammy.