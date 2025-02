"Nós não nos punimos": O anti-festival, o irmão dos Gregori lidera a revolta: os nomes de "dissidentes"

Daniele a priori 12 de fevereiro de 2025

A música dos compositores, a da “escola romana” de nem parar para o Festival de música italiana. Na segunda terça -feira de cada mês, eles jogam no Donkey, um lugar de culto em Roma para aqueles que amam boas notas, que serão o palco hoje à noite que verão os compositores rebeldes na ditadura de Sanremo. Aqueles que “Nós não nos punimos».

Este é o título escolhido pelo fabricante da noite, Luigi Grechi de GregoriO irmão mais velho do príncipe da música, Francesco. De acordo com o grego, haverá um evento “educadamente alternativo ao festival” de que o sonho do Ariston substitua pela realidade, de fato, o legado de outro lugar mítico seria dito: Estúdio humanoO “porão” que foi convertido entre a década de 1970 e o final dos anos 90 para o estágio das eleições para jovens que, na capital e não sozinhos, sonhavam em cultivar a paixão pelo canto do autor. Nada a fazer, em suma, com Fedez um Tony Effe. Além disso, com a abertura da cortina de Ariston, certamente não pode ser exigido que todos fechem. Ele sopra a graça na queima como Luigi de Gregori, bem ciente da melhor interpretação do humor de músicos de cada resma unidos através da alergia às flores de Sanremese. Chamar o VolksStudio certamente ajuda, também porque Luigi viu essa experiência inovadora terminou em 1998 com a morte do proprietário GIANCARLO CESARONI Que haviam compilado o melhor do compositor romano na década de 1970.





No folclore, eles nasceram e criaram artisticamente, jovens como Francesco de Gregori, Antonello Venditti, Stefano Rosso, Rino Gaetano” Edoardo ou anjos. Todos os monumentos que tiveram Schaars, zero ou com Sanremo ou com a maioria dos relacionamentos conflitantes. Em suas trilhas, juntamente com o veterano de Gregori, eles se apresentarão hoje à noite: Leo Folgori, Paolo Capodacqua, Nint, Lorenzo Lepore, Gianluca Bernardo, Leo Petrucci, Lucio Bardi, Daniele de Gregori, Fabrizio Emigli, Emilio Stella, Emerual Colandrea, Carlo Valente, Gaia Clariaria, Giovova, Giovova, Giovova, Giovova, Giovova, Giovova , Giovova, Giovova, Giovova, Giovova, Giovova, Giovova, Giovovia, Giovovia, Giovovia, Giovovia, Giovavia, Giovovia, Giovovia, Giovavia, Giovovia, Giovovia, Giovovia, Giovovia, Giovovia, Giovovia, Giovovia, Giovoviaia E outros.





Então, em uma inspeção mais detalhada deste ano, um pedaço dos novos jovens herdeiros do Volksstudio Alla Ariston estará lá. Estes são Lucio Corsi, antigo conhecimento dos (não) compositores nacionais. Cuja simpatia certamente interceptará.