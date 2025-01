‘Nós nos juntamos a eles no reconhecimento de sua importância duradoura…’: EUA estendem saudações à Índia no Dia da República | Notícias da Índia

Os Estados Unidos estenderam as suas saudações à Índia no Dia da República e disseram que Washington se junta a Nova Deli na ocasião para reconhecer a sua “importância duradoura como base da maior democracia do mundo”.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse em um comunicado que a relação Índia-EUA continua a atingir novos patamares e será a “relação definidora do século 21”.

“Em nome dos Estados Unidos da América, felicito o povo da Índia no momento em que celebra o Dia da República do seu país. Ao comemorarmos a adopção da Constituição da Índia, juntamo-nos a eles no reconhecimento do seu significado duradouro como fundamento da maior Constituição. no mundo”, disse Rubio em seu comunicado.

Afirmando que os Estados Unidos esperam aprofundar a cooperação entre os dois países, Rubio destacou a importância do Quad na promoção de uma região Indo-Pacífico “livre, aberta e próspera”.

“A parceria entre os Estados Unidos e a Índia continua a atingir novos patamares e será uma relação definidora do século XXI. A amizade duradoura entre os nossos dois povos é a base da nossa cooperação e impulsiona-nos à medida que percebemos o tremendo potencial da nossa “Esperamos aprofundar a nossa cooperação no próximo ano, inclusive avançando os nossos esforços conjuntos na investigação espacial e na coordenação dentro do Quad para promover uma região Indo-Pacífico livre, aberta e próspera”, afirmou o comunicado.

Numa grande demonstração da combinação única de rica diversidade cultural, unidade, igualdade, desenvolvimento e capacidade militar do país no Caminho Kartavya, a Índia celebrará hoje o seu 76º Dia da República.

O Presidente Draupadi Murmu liderará hoje as celebrações do país. O presidente indonésio, Prabowo Subianto, prestigiará a ocasião como principal convidado.

No início desta semana, Marco Rubio celebrou o seu primeiro dia como novo Secretário de Estado dos EUA ao receber os Ministros dos Negócios Estrangeiros da Austrália, Índia e Japão numa grande reunião da aliança QUAD entre as quatro nações, enfatizando o compromisso da aliança no fortalecimento. oportunidades económicas e garantir a paz e a segurança na região Indo-Pacífico.

O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, realizou a reunião com seus homólogos do Quad (Ministro das Relações Exteriores S. Jaishankar, Takeshi Iwaya do Japão e Penny Wong da Austrália) no Departamento de Estado dos EUA.

Ele também manteve uma reunião com o Ministro das Relações Exteriores, S. Jaishankar, em Washington, DC, reafirmando o compromisso comum de fortalecer a parceria EUA-Índia, de acordo com um comunicado de imprensa oficial do Departamento de Estado dos EUA.

O secretário Rubio e a EAM Jaishankar afirmaram o compromisso comum de continuar a fortalecer a parceria entre os Estados Unidos e a Índia. Eles discutiram uma ampla gama de tópicos, incluindo questões regionais e oportunidades para aprofundar ainda mais a relação EUA-Índia.

O secretário Rubio também enfatizou que a administração Trump quer trabalhar com a Índia para promover os laços económicos e abordar as preocupações relacionadas com a migração irregular.